Asena Pekmezoğlu dünya 3'üncüsü oldu

ANKARA, (DHA)

10\'uncu Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası\'nın 3\'üncü gününde milli karateci Asena Pekmezoğlu, 21 yaş altı kumite 55 kiloda dünya üçüncüsü oldu.

İspanya\'nın Tenerife kentinde devam eden 10\'uncu Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası\'nda ümit erkek ve bayan kumite müsabakalarının yanı sıra 21 yaş altı bayanlar kumite 50, 55 ve 61 kiloda madalyalar sahiplerini buldu.

Santiago Martin Arena\'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonanın dördüncü gününde Türkiye\'nin tek madalyası Asena Pekmezoğlu\'ndan geldi. 21 yaş altı kumite 55 kiloda mücadele eden Asena, repesajdaki ilk maçında İskoç Rebecca Craig\'i 1-0 yendi. Bronz madalya mücadelesinde Brezilyalı Sabrina Pereira ile karşılaşan milli karateci, skoru 3-1\'e getirdi ve tatamiden galip ayrıldı. Milli karateci, dünya üçüncüsü olarak kariyerinin en büyük başarısına ulaştı.

NEŞE KIYMET DİKER VE BETÜL AZRA UÇAR DÜNYA BEŞİNCİSİ OLDU

Bronz madalya finaline çıkan iki milli karateci de maçlarını kaybederek dünya beşinciliği ile şampiyonayı noktaladı.

Ümit bayanlar +54 kiloda Betül Azra Uçar, bronz madalya finalinde Karadağlı Milena Jovanovic\'e 1-0 kaybetti.

21 yaş altı bayanlar kumite 61 kiloda ise Neşe Kıymet Diker, dünya üçüncülüğü için Anna Johanna Nilsson ile karşılaştı. Milli karateci, İsveçli rakibine 6-3 mağlup oldu.

Bugün tatamiye çıkan milli karatecilerden Tuba Efe, Gülbahar Gözütok, Umay Tokcan, Mert Al Ay, Ekrem Altuner Yılmaz, Halit Muhammed Tamyüksel, Hasan Arslan ve Uğurtan Demir ise elemelerde şampiyonaya veda etti.

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