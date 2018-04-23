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Asansör boşluğuna düşüp yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir inşaatın 3'üncü katından asansör boşluğuna düşen İsmet Dilbaz (19), yaralandı

23 Nisan 2018 15:27

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesindeki bir inşaatın 3\'üncü katından asansör boşluğuna düşen İsmet Dilbaz (19), yaralandı.
Olay, bugün saat 01.45 sıralarında, Altıntaş Mahallesi 95 Sokak üzerindeki bir inşatta meydana geldi. Arkadaşı ile inşaatı süren binaya giren İsmet Dilbaz, 3\'üncü kattan asansör boşluğuna düştü. Dilbaz\'ın düştüğünü fark eden arkadaşı, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı İsmet Dilbaz\'ı düştüğü yerden kurtardı. Sağlık ekipleri Dilbaz\'ı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenilen İsmet Dilbaz\'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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