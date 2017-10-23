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Artvin’de şüpheli valiz paniği

Adem GÜNGÖR /ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’de cadde üzerine bırakılan şüpheli valiz, polisi alarma geçirdi

23 Ekim 2017 20:25

Adem GÜNGÖR /ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’de cadde üzerine bırakılan şüpheli valiz, polisi alarma geçirdi. Bomba imha ekibi, boş olduğunu belirlediği valizi patlatmadı.  
İnönü ve Cumhuriyet caddelerinin birleştiği Atapark mevkiinde çöp kutusu yanındaki valizi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, güvenlik çemberi oluşturdu, vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı ekibin yaptığı incelemede boş olduğu anlaşılan valizin fünye ile patlatılmasından vazgeçildi. Polis güvenlik çemberini kaldırarak bölgeden ayrıldı. 

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