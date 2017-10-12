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Artvin’de park halindeki araç alev aldı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’de, park halindeki hafif ticari aracın motor bölümü alev aldı

12 Ekim 2017 13:43

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’de, park halindeki hafif ticari aracın motor bölümü alev aldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Olay, dün gece yarısı meydana geldi. Dere Mahallesi’nde park halindeki Hüseyin Kılıç’a ait 08 AP 830 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Sevk edilen Artvin Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobilde hasar meydana geldi.

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