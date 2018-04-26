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Artvin'de çobanın ‘Vali' şaşkınlığı

ŞAVŞAT(Artvin),(DHA)- ARTVİN Valisi Ömer Doğanay, yol yapım çalışmalarını incelemek için gittiği Şavşat ilçesinde sivil aracını durdurarak yanına gittiği yol kenarında sürüleri otlatan çobanla sohbet etti

26 Nisan 2018 18:33

ŞAVŞAT(Artvin),(DHA)- ARTVİN Valisi Ömer Doğanay, yol yapım çalışmalarını incelemek için gittiği Şavşat ilçesinde sivil aracını durdurarak yanına gittiği yol kenarında sürüleri otlatan çobanla sohbet etti. Sohbette karşılaştığı sıkıntıları anlatan çoban Fariz Uğur (54), Vali Doğanay’ın ‘Ben valiyim’  demesine inanmadı. Şaşkınlığını gizleyemeyen çoban daha sonra inandığı Vali\'den görme bozukluğu yaşadığı gözünün tedavisi için yardım istedi.
Yol incelemesi için Şavşat’a gitmek üzere sivil bir araçla yola çıkan Vali Ömer Doğanay, Artvin-Şavşat karayolu Varyant mevkiinde yol kenarında sürülerini otlatan çobanı düşünceli görmesi üzerine aracı durdurdu. Vali Doğanay, araçtan inerek beton bariyerlere yaşlanmış halde oturan çobanın yanına gidererek sohbet etmek istedi. Kendisini ‘Fariz Uğur’ olarak tanıtan çoban bir süre konuştuğu Vali Doğanayla yaşadığı maddi sıkıntıları ve sağlık sorunlarını paylaştı. Sohbet sonunda karşısındaki kişinin ne iş yaptığını merak eden Çoban Uğur’un sorusu üzerine Vali Doğanay da ‘Ben valiyim’ yanıtını verdi. Sohbet ettiği Vali Doğanay’ın söylemine bir süre inanmayarak şaşkınlığını gizleyemeyen Çoban daha sonra kendisine kartvizit verilmesiyle karşısındaki kişinin Vali olduğuna inandı. Sohbetin ardından Vali Doğanay, aracında bulunan yiyeceklerden çobana ikram ederek Şavşat ilçesine geçti.
‘VALİ BEYİ TANIMADIM’
Vali ile arasında geçen ilginç diyalogla ilgili konuşan Fariz Uğur, sorunlarını dinlediği Vali Doğanay’a teşekkür etti. Başkasına ait koyunları otlatarak geçimini sağladığını anlatan Uğur “Doğuştan sağ gözüm görmüyor. Sol gözüm ise çok az görüyor. Maddi durumum iyi değil. Hayatım boyunca hiç sigortalı işte çalışmadım. Vali beyi tanımadım ama o benle ilgilendi. Çok sağ olsun. Kendisinden sağlık sorunlarım nedeniyle tedavi ve bakım talebim oldu” dedi.

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