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Spor

Arturo Vidal, milli takımı bıraktı

İSTANBUL, (DHA) - FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri son maçında Brezilya'ya 3-0 mağlup olarak, 2018'de Rusya'da yer alma şansını yitiren Şili'de, yıldız oyuncu Arturo Vidal milli takımdan emekli olduğunu açıkladı

11 Ekim 2017 19:55

İSTANBUL, (DHA) - FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri son maçında Brezilya\'ya 3-0 mağlup olarak, 2018\'de Rusya\'da yer alma şansını yitiren Şili\'de, yıldız oyuncu Arturo Vidal milli takımdan emekli olduğunu açıkladı.
Henüz 30 yaşında olan ve Şili Milli Takımı\'nda önemli bir yere sahip olan Bayern Münihli oyuncunun bu kararı, futbol severler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Dün gece oynanan mücadelede sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyen tecrübeli oyuncu, Şili formasıyla çıktığı 95 maçta 23 gol kaydederken, 2 kez Copa America\'yı kazandı.

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