Arts Map'ten eğitmen eğitimi programı: Sahneyi Sürdür!

Arts Map'in 2. Eğitmen Eğitimi Programı "Sahneyi Sürdür!" İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında ve iş birliğinde 26-27-28 Ekim tarihlerinde DasDas Gösteri Sanatları Merkezi'nde gerçekleşecek. Hollandalı ve Türkiyeli katılımcıların bir araya geleceği programa, Hollanda'dan 5, Türkiye'den 20 sahne sanatları profesyoneli ve 5 sosyal ekonomi uzmanı katılacak. Etkinlik hibrit olarak yapılacak.

Etkinliğe sahne sanatlarından Alper Baytekin ve sosyal tasarım alanından Selin Gürdere eğitmen olarak ev sahipliği yapacak.

Etkinliğin ilk gününde, Türkiye'den 2; Fringe İstanbul, Galata Perform ve Hollanda'dan 2; Nite Hotel, Ninetees Producties "İyi Uygulama Örnekleri" oturumunda sunumlarını yapacak. İkinci gün, döngüsel ekonomi stratejisi oluşturma amacıyla önerilecek yeni çözümler için sahne sanatları profesyonelleri döngüsel ekonomi uzmanlarıyla bir araya geleceği bir ortak tasarım (co-design) oturumu gerçekleşecek. Arts Map'in sürdürülebilir bir kültür ve sanat ekosistemi yaratma hedefleri kapsamında, Hollandalı ve Türkiyeli sahne sanatları profesyonellerinden ve döngüsel ekonomi uzmanlarından oluşan katılımcılar ile tasarım temelli teori ve katılımcı ortak tasarım yöntemleri kullanılarak, sahne sanatlarının geleceği yeniden tasarlanacak. Bu atölye ile gruplar halinde çalışılarak "Sahne sanatlarının geleceği için sürdürülebilir sahne stratejilerini nasıl oluşturabiliriz?" sorusuna odaklanılacak. Katılımcılar bu çalışmada, "keşfetme, empati kurma, tanımlama, fikir oluşturma ve tasarlama" fırsatına sahip olacaklar.

Etkinliğin son gününde ise Dutch Culture ve Prince Claus Fund iş birliği ile, Arts Map topluluğunun Hollanda ve Türkiye'den katılımcıları arasında "Hızlı Tanışma" (Speed Dating) etkinliği hibrit olarak gerçekleştirilecek.

Arts Map

Arts Map, kültür ve sanatın birleştirici gücünü kullanarak sanatçılar, kurumlar, sivil toplum örgütleri, kamu ve bireyler arasında kültürel bağlar kurmayı amaçlayan sanat ve kültür aktörlerine yönelik bir dijital platformdur. Hollanda Ankara Büyükelçiliği, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu ve InogarArt iş birliği ile hayata geçen Arts Map projesi ile sürdürülebilir diyaloglar yaratılmaktadır. www.Arts Map.info adresi üzerinden kayıt olunabilen bu toplulukla, kültür sanat ve yaratıcı sektör aktörleri uluslararası bir ağa dahil olarak network ve kapasite geliştirme imkanı bulmaktadır.