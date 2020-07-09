Artık 20 ilde yasak

Koronavirüs salgınının 1 Haziran'dan itibaren 'Yeni normalleşme' döneminde asker uğurlamalarında yaşanan görüntüler nedeniyle kısıtlamaya gidilen il sayısı 20'ye çıktı.

İstanbul, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya ve Kocaeli'nin ardından Bursa, Denizli, Ardahan, Nevşehir, Gümüşhane, Bitlis, Mardin, Kırşehir, Ordu, Samsun, Trabzon, Tekirdağ ve Mersin'de de asker uğurlama törenleri yasaklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Haziran’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, asker uğurlama törenlerinde kuralları ihlal edenleri uyararak, “Tedbirlere uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını hangi arkadaş ister” diye yazdı.

İl valilikleri polis ekiplerine asker uğurlaması konusunda daha dikkatli olmaları konusunda talimat verdi. Polis kalabalıkları uyaracak ve dağılmalarını sağlayacaktı. Ayrıca araçlarla konvoy yapılmasına izin verilmeyecekti. Ancak asker uğurlama törenleri ara sokaklarda neredeyse gizli saklı yapıldı. Peş peşe gelen ihlal haberleri üzerine İstanbul, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Kocaeli, Bursa, Denizli, Ardahan, Nevşehir, Gümüşhane, Bitlis, Mardin, Kırşehir, Ordu, Samsun, Trabzon, Tekirdağ ve Mersin valilikleri il umumi hıfzıssıhha kurullarında aldıkları kararlarla asker uğurlama törenlerini yasakladı.

Uğurlamaya sadece birinci derece yakınlar katılacak

Alınan kararlara göre, açık ya da kapalı yerlerde eğlence düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması ve toplu uğurlama yasaklandı. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerde yapılacak uğurlamalara sadece askere gidecek kişinin birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilecek.

Kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari para cezası kesilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ise adli işlem yapılacak.