(Arşiv Görüntü) Naim Süleymanoğlu ameliyatta (1)

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA) Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski halterci Naim Süleymanoğlu ameliyata alındı.Acil karaciğer nakli bekleyen efsane halterci için aranan uygun donör bulundu. Süleymanoğlu’nun akrabaları ve yakın çevresinde yapılan araştırma sonucunda testleri olumlu sonuç veren bir arkadaşının donör olmasına karar verildi. Süleymanoğlu bu sabah Ataşehir Memorial Hastanesi\'nde ameliyata alındı. Donörden alınacak karaciğer parçası ameliyatla Naim Süleymanoğlu’na nakledilecek. Süleymanoğlu, 25 Eylül\'de karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.