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Spor

Arsenal'de hedef Bernd Leno 

İSTANBUL,(DHA) Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Bayern Leverkusen'in Alman kalecisi Bernd Leno'yu transfer etmek istiyor

08 Haziran 2018 20:25

İSTANBUL,(DHA)

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Bayern Leverkusen\'in Alman kalecisi Bernd Leno\'yu transfer etmek istiyor.
İngiltere\'nin Mirror Gazetesinde yer alan habere göre Arsenal, ezeli rakipleri ile arayı kapatmak amacıyla Bundesliga ekiplerinden Bayern Leverkusen\'in kalecisi Bernd Leno\'yu listenin en üst sırasına çıkardı. Leno, 2016-17 yılında gösterdiği başarılı performansla birçok kulübün transfer listesine girmişti. Ancak Alman kalecinin transferi Leverkusen\'in Leno\'nun yerini dolduramayacağı sebebiyle gerçekleşmedi. 
Bundesliga\'yı 5\'inci sırada bitiren Leverkusen, daha iyi bir takıma transfer olmak isteyen Leno\'nun yerini Eintracht Frankfurt\'un Finlandiyalı kalecisi Lukas Hradecky ile doldurdu.

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