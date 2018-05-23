Arsenal'de Emery dönemi

Anlaşma 3 yıllık

İSTANBUL,(DHA)

Arsenal, teknik direktörlük görevine Unai Emery\'nin getirildiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 22 senenin ardından görevinden ayrılan Fransız teknik adam Arsene Wenger\'in yerini doldurdu. Londra temsilcisi, Wenger\'in yerine son 2 sezonda Paris Saint-Germain\'de görev yapan İspanyol teknik direktör Unai Emery\'i getirdi. Arsenal Kulübü\'nden yapılan açıklamada, başarılı teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İspanyol ekibi Sevilla ile 3 yıl üst üste UEFA Avrupa Ligi\'ni kazanma başarısı gösteren Unai Emery, daha sonra Paris Saint-Germain\'in başına geçmiş ve iki sezonda bir lig, 2 Fransa Kupası, 2 Lig Kupası ile 2 Fransa Süper Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.