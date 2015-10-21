Arsenal puanla tanıştı



UEFA Şampiyonlar Ligi E, F, G ve H gruplarında 3’üncü maçlar oynandı. Cüneyt Çakır’ın yönettiği mücadelede İngiliz temsilcisi Arsenal, Alman ekibi Bayern Münih’i konuk ettiği maçı 2-0 kazanarak grupta ilk puanlarını aldı.

İlk iki maçından yenilgiyle ayrılan Arsenal gruptan çıkma adına kendisi için önemli maçı lider karşısında iyi değerlendirdi. Arsenal’ın gollerini Olivier Giroud (77.) ve Mesut Özil (90+4) attı.

Bayern’in milli kalecisi Manuel Neuer gol dakikasına kadar yaptığı önemli kurtarışlarla rakibe gol izni vermedi. Ancak Giroud’un attığı goldeki hatalı çıkışıyla Bayern geriye düştü. (üst resim) Golden sonra daha istekli bir futbol sergileyen ev sahibi takım uzatma bölümünde Mesut Özil’in son dokonuşuna kaleci Neuer müdahale ettiyse de topun gol çizgisini geçmesini önleyemedi. Bu kritik pozisyon hakem Cüneyt Çakır ve yardımcılarının gözünden kaçmadı. Neuer'in yediği ilk golü değerlendiren Bayern Münih teknik direktörü Pep Guardiola öğrencisini savunarak "Neuer yüzünden yenilmedik. İlk yarıda harika kurtarışlar yaptı. Sorun değil" diye konuştu.

Son 12 resmi maçını kazanan Bayern Münih bu mağlubiyete rağmen 6 puanla liderliğini korudu. Grubun diğer mücadelesinde Dinamo Zagreb deplasmanında 1-0 kazanan Olympiakos da puanını 6 yaparak Bayern’in ardından ikinci sırada yer aldı. İlk puanlarını alan Arsenal 3 puanla üçüncü sıraya yükselirken aynı puana sahip Zagreb temsilcisi son sıraya indi.

4-4'lük maç!

E grubunda mücadele eden Alman temsilcisi Bayer Leverkusen ile İtalyan ekibi Roma arasındaki maç gecenin en gollü müsabakası oldu. Kazananın çıkmadığı karşılaşma 4-4 sona erdi.

Leverkusen ekibi sahasında ağırladığı maçta erken bulduğu gollerle 2-0 öne geçse de (Hernandez 4. P./19.) daha sonra oyuna ağırlığını koyan Roma skoru son çeyreğe kadar 4-2’ye getirdi (De Rossi 29./38., Pjanic 54., Falque 73.). Ancak mücadeleyi bırakmayan kırmızı-siyahlılar Kampl (84.) ve Mehmedi’nin (86.) golleriyle beraberliği sağladı ve takımlar sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Grubun diğer mücadelesinde lider Barcelona, BATE Borisov’u deplasmanda 2-0 yendi ve 7 puanla ilk sıradaki yerini korudu. E grubunda Leverkusen 4 puanla ikinci, BATE 3 puanla üçüncü ve Roma 2 puanla dördüncü sırada.

Toplu sonuçlar

E grubu: Bayer Leverkusen 4 – Roma 4, BATE Borisov 0 – Barcelona 2

F grubu: Arsenal 2 – Bayern Münih 0, Dinamo Zagreb 0 – Olympiakos 1

G grubu: Porto 2 – Maccabi Tel-Aviv 0, Dinamo Kiev 0 – Chelsea 0

H grubu: Zenit 3 – Olympique Lyon 1, Valencia 2 – Gent 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü hafta maçları bu akşam A, B, C ve D gruplarında oynanacak mücadelelerle tamamlanacak. B grubunda yer alan Alman ekibi Wolfsburg Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'i konuk ederken, bir diğer Alman temsilcisi Mönchengladbach zorlu Juventus deplasmanında puan arayacak. C grubunda ise Galatasaray Portekiz ekibi Benfica'yı İstanbul'da ağırlayacak. Tamamı TSİ 21:45'te başlayacak olan karşılaşmaların programı şöyle;

A grubu: Malmö – Shakhtar Donetsk, PSG – Real Madrid

B grubu: CSKA Moskova – Manchester United, Wolfsburg – PSV

C grubu: Atletico Madrid – Astana, Galatasaray – Benfica

D grubu: Juventus – Mönchengladbach, Manchester City – Sevilla