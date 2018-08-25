ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI (3)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA

Arnavutköy Haraççı Mahallesi\'nde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. 3 bin metrekarelik alanda kurulu fabrikada çıkan yangına Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Seyrantepe\'den çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Söndürülen yangında irfaye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Bayram tatili nedeniyle fabrikanın kapalı olması sonucunda yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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-Yangından görüntü

25.08.2018 - 18.36 Haber Kodu : 180825141

25.08.2018 - 18.07 Haber Kodu : 180825131

25.08.2018 - 18.02 Haber Kodu : 180825127