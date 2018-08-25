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ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI (3)

  Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı

25 Ağustos 2018 22:15

 

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA
Arnavutköy Haraççı Mahallesi\'nde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. 3 bin metrekarelik alanda kurulu fabrikada çıkan yangına Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Seyrantepe\'den çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Söndürülen yangında irfaye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Bayram tatili nedeniyle fabrikanın kapalı olması sonucunda yangında ölen ya da yaralanan olmadı. 

Görüntü Dökümü:
-Yangından görüntü

25.08.2018 - 18.36 Haber Kodu : 180825141
25.08.2018 - 18.07 Haber Kodu : 180825131
25.08.2018 - 18.02 Haber Kodu : 180825127

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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