ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI (3)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA
Arnavutköy Haraççı Mahallesi\'nde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. 3 bin metrekarelik alanda kurulu fabrikada çıkan yangına Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Seyrantepe\'den çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Söndürülen yangında irfaye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Bayram tatili nedeniyle fabrikanın kapalı olması sonucunda yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
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25.08.2018 - 18.36 Haber Kodu : 180825141
25.08.2018 - 18.07 Haber Kodu : 180825131
25.08.2018 - 18.02 Haber Kodu : 180825127