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Arnavuköy'de 26 çiftin mutlu günü

İSTANBUL, (DHA) – ARNAVUTKÖY Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, düzenlenen toplu nikah töreniyle 26 çiftin nikahını kıydı

08 Eylül 2018 18:49

İSTANBUL, (DHA) – ARNAVUTKÖY Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, düzenlenen toplu nikah töreniyle 26 çiftin nikahını kıydı.

Arnavutköy Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleşen törende çiftlerin nikahlarını Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı kıyarken, mutlulukları gözlerinden okunan çiftler heyecanla ‘Evet’ yanıtını verdi. Çok mutlu olduklarını dile getiren çiftler, bu imkanı sağladıkları için yetkililere ve Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı’ya teşekkür etti.

Toplu nikah töreninde konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Çiftlerimiz daha önce kararlarını aldılar, bugün de biz resmi işlemlerini tamamlıyoruz. Çiftlerimiz bu güzel nikah anını burada yaşayacak. Allah hayırlı uğurlu etsin. Hepinizi tebrik ediyorum” dedi.

Yeni evli çiftler nikah töreninin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

(GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI)

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