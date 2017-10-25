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Armut ağacından düşüp öldü

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)- SİNOP'un Erfelek İlçesi'nde 77 yaşındaki Sabri Yaman, armut toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

25 Ekim 2017 20:52

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)- SİNOP\'un Erfelek İlçesi\'nde 77 yaşındaki Sabri Yaman, armut toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü.
Olay, Sinop\'un Erfelek İlçesi Kirenpara mevkiinde meydana geldi. Sabri Yaman, armut toplamak için evlerinin bahçesindeki ağaca çıktı. Yaman, merdiven yardımıyla çıktığı ağaçta dengesini kaybedince yüksekten toprak zemine düştü. Eşinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yaman\'ın öldüğü belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Sabri Yaman\'ın cesedi Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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