Arkeologlardan IŞİD protestosu

2000 yıllık Baal tapınağı'ndan geriye kalan ve ‘çölün incisi'
olarak da adlandırılan Palmiyeler Şehri Palmira’nin 15 metre
yüksekliğindeki kemerinin kopyası önümüzdeki yıl Londra ve New
York’ta sergilenecek. Kemerin kopyası dünyanın en büyük üç
boyutlu yazıcısıyla yapılacak.
Tapınağın giriş kısmının kopyalarının
Londra'daki Trafalgar ve
New York'taki Times meydanlarına dikilmesi Harvard ve Oxford
Üniversiteleri ile Dubai Müzesi'nin ortak girişimi olan Dijital
Arkeoloji Enstitüsü tarafından önerilmişti.
Oxford Dijital
Arkeoloji Enstitüsü Direktörü Alleksi Karenovska dünya mirası
haftasında Palmira Kemeri'nin küçük ebattaki kopyalarının da
bütün dünyadaki okul, müze ve kent meydanlarında teşhir
edileceğini açıkladı.
Dünya tarih mirası Baal Tapınağı mayıs ayında İslamcı terör
örgütü IŞİD tarafından ele geçirilmiş ve önemli bir bölümü
teröristlerce tahrip edilmişti.