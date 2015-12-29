Arkeologlardan IŞİD protestosu

2000 yıllık Baal tapınağı'ndan geriye kalan ve ‘çölün incisi'

olarak da adlandırılan Palmiyeler Şehri Palmira’nin 15 metre

yüksekliğindeki kemerinin kopyası önümüzdeki yıl Londra ve New

York’ta sergilenecek. Kemerin kopyası dünyanın en büyük üç

boyutlu yazıcısıyla yapılacak.

Tapınağın giriş kısmının kopyalarının

Londra'daki Trafalgar ve

New York'taki Times meydanlarına dikilmesi Harvard ve Oxford

Üniversiteleri ile Dubai Müzesi'nin ortak girişimi olan Dijital

Arkeoloji Enstitüsü tarafından önerilmişti.

Oxford Dijital

Arkeoloji Enstitüsü Direktörü Alleksi Karenovska dünya mirası

haftasında Palmira Kemeri'nin küçük ebattaki kopyalarının da

bütün dünyadaki okul, müze ve kent meydanlarında teşhir

edileceğini açıkladı.

Dünya tarih mirası Baal Tapınağı mayıs ayında İslamcı terör

örgütü IŞİD tarafından ele geçirilmiş ve önemli bir bölümü

teröristlerce tahrip edilmişti.