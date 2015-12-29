T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Arkeologlardan IŞİD protestosu

Mayıs ayında IŞİD tarafından tahrip edilen Palmira Kemeri'nin birebir kopyası yapılacak.

29 Aralık 2015 11:49

2000 yıllık Baal tapınağı'ndan geriye kalan ve ‘çölün incisi'
olarak da adlandırılan Palmiyeler Şehri Palmira’nin 15 metre
yüksekliğindeki kemerinin kopyası önümüzdeki yıl Londra ve New
York’ta sergilenecek. Kemerin kopyası dünyanın en büyük üç
boyutlu yazıcısıyla yapılacak.
Tapınağın giriş kısmının kopyalarının
Londra'daki Trafalgar ve
New York'taki Times meydanlarına dikilmesi Harvard ve Oxford
Üniversiteleri ile Dubai Müzesi'nin ortak girişimi olan Dijital
Arkeoloji Enstitüsü tarafından önerilmişti.
Oxford Dijital
Arkeoloji Enstitüsü Direktörü Alleksi Karenovska dünya mirası
haftasında Palmira Kemeri'nin küçük ebattaki kopyalarının da
bütün dünyadaki okul, müze ve kent meydanlarında teşhir
edileceğini açıkladı.

Dünya tarih mirası Baal Tapınağı mayıs ayında İslamcı terör
örgütü IŞİD tarafından ele geçirilmiş ve önemli bir bölümü
teröristlerce tahrip edilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MayısIŞİDPalmira KemeriBaalPalmiyelerPalmiraLondraNew YorkTrafalgarNewYork TimesHarvardOxfordDubai MüzesiDijital ArkeolojiEnstitüsüEnstitüsü Direktörü Alleksi KarenovskaBaal TapınağıDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24