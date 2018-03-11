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Spor

Arkasspor'un hedefi şampiyonluk

İZMİR, (DHA) Efeler Ligi Play-Off çeyrek ilk maçında deplasmanda 3-0 yenildiği Maliye Piyango'yu evindeki ikinci randevuda 3-0, son karşılaşmada ise 3-1 mağlup eden Arkasspor, seride durumu 2-1'e getirip yarı finale yükselerek seyircisinin gönlünü aldı

11 Mart 2018 14:57

İZMİR, (DHA)

Efeler Ligi Play-Off çeyrek ilk maçında deplasmanda 3-0 yenildiği Maliye Piyango\'yu evindeki ikinci randevuda 3-0, son karşılaşmada ise 3-1 mağlup eden Arkasspor, seride durumu 2-1\'e getirip yarı finale yükselerek seyircisinin gönlünü aldı. 
Fenerbahçe-Galatasaray HDI Sigorta eşleşmesinin galibiyle yarı finalde rakip olacak İzmir ekibi, şimdiki hedefini final olarak belirledi. Rakip kim olursa olsun teknik ekibe ve takıma güvendiklerini belirten basın sözcüsü Uğur Özden, \"Şampiyonluk kupasını beşinci kez İzmir\'e getirmek istiyoruz. Hedefimiz önümüzdeki sezon ülkemizi yine Şampiyonlar Ligi\'nde temsil etmek\" dedi.
 

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