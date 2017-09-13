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Spor

Arkasspor'dan imza şov

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- VOLEYBOLDA yeni sezonda ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Efeler Ligi ekibi Arkasspor, yeni transferlerini Arkas Holding'de düzenlenen imza töreniyle tanıttı

13 Eylül 2017 17:52

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- VOLEYBOLDA yeni sezonda ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi\'nde temsil edecek Efeler Ligi ekibi Arkasspor, yeni transferlerini Arkas Holding\'de düzenlenen imza töreniyle tanıttı.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'dan libero Burak Mert ve Boşnak orta oyuncu Mert Matiç, Alman smaçör Christian Fromm ve Sırp pasör Nikola Jovovic\'in yanı sıra İzmir ekibinin son olarak anlaştığı Galatasaray\'dan Boşnak pasör çaprazı Adis Lagumdzija resmi sözleşme imzaladı.
Türkiye A Milli Takımı\'nda görev yapan Matic ve U19 Milli Takımında forma giyen Adis\'in yerli statüsünde oynadığını dile getiren Asbaşkan Cenk Değer, bu sezon güçlü bir kadro kurduklarını ve her kulvarda iddialı olduklarını söyledi.
Törende yöneticiler Atıf İnönü, Bahadır Osman ve Uğur Özden\'in yanı sıra Antrenör Glenn Hoag ve teknik ekip de hazır bulundu. Ayrıca altyapıda geçen sezon Türkiye derecesi elde eden takımlara hediyeleri verildi.

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