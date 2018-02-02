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Spor

Arkasspor'dan erken veda

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda İtalyan rakibi Trentino Diatec'e evinde 3-1 yenilerek 4'üncü maçında 4'üncü mağlubiyetini alan ve son sıradan kurtulamayan Arkasspor, bitime 2 hafta kala ilk 2 şansını kaybetti

02 Şubat 2018 14:58

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu\'nda İtalyan rakibi Trentino Diatec\'e evinde 3-1 yenilerek 4\'üncü maçında 4\'üncü mağlubiyetini alan ve son sıradan kurtulamayan Arkasspor, bitime 2 hafta kala ilk 2 şansını kaybetti. 
İzmir ekibinin gruptan çıkması için son maçlarını kazanıp en iyi 3\'üncü takımlar arısında yer alma ihtimali de mucizelere kaldı. Trentino karşısında ilk seti 25-22\'lik skorla alarak öne geçmesine rağmen daha sonra 9-25, 17-25 ve 17-25\'lik setlerle maçı 3-1 kaybeden mavi-beyazlılar, 1 puanda kalırken, konuk ekip 10 puanla zirveye çıktı.
Arkasspor\'un Kanadalı Antrenörü Glenn Hoag, \"Oyuna iyi başladık ve ilk seti taraftarlarımızın önünde kazandık. Daha sonra Trentino\'nun güçlü oyununa karşı direnç gösteremedik. Oyunun bazı bölümlerinde iyi oynuyorduk, ancak biraz daha tutarlılığa ihtiyacımız var. Bu konuda çalışmaya devam edeceğiz\" dedi. 
İtalyan ekibinde forma giyen Glenn Hoag\'un oğlu Nicholas Hoag, 17 sayıyla takımının en skorer ikinci ismi oldu. Arkasspor, 14 Şubat\'ta Noliko Maaseik\'i konuk ettikten sonra 28 Şubat\'ta Zaksa deplasmanına çıkacak.
 

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