Arkasspor'da Trentino heyecanı

İZMİR, (DHA)

CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu\'ndaki ilk 3 maçını kaybederek son sırada yer alan Arkasspor\'u, perşembe günü evinde İtalya ekibi Trentino Diatec\'le oynayacağı 4\'üncü hafta karşılaşmasının heyecanı sardı.

Rakibine İtalya\'da 3-0 yenilen İzmir temsilcisi, taraftarının önünde bu kez kazanarak gruptan çıkma şansını sürdürmek istiyor. Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, İtalya Ligi Serie A1\'de zirve yarışı veren Trentino Diatec\'in çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu belirterek, \"Kolay bir maç olmayacak ama Arkasspor olarak geçmişte çok zorlu engelleri başarıyla geçmiş bir kulübüz. İzmir seyircisinin coşkulu desteğiyle galip gelmek istiyoruz\" açıklamasını yaptı.

