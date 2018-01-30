T24 LogoT24 Logo
Spor

Arkasspor'da Trentino heyecanı

İZMİR, (DHA) CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ilk 3 maçını kaybederek son sırada yer alan Arkasspor'u, perşembe günü evinde İtalya ekibi Trentino Diatec'le oynayacağı 4'üncü hafta karşılaşmasının heyecanı sardı

30 Ocak 2018 15:10

İZMİR, (DHA)

CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu\'ndaki ilk 3 maçını kaybederek son sırada yer alan Arkasspor\'u, perşembe günü evinde İtalya ekibi Trentino Diatec\'le oynayacağı 4\'üncü hafta karşılaşmasının heyecanı sardı. 
Rakibine İtalya\'da 3-0 yenilen İzmir temsilcisi, taraftarının önünde bu kez kazanarak gruptan çıkma şansını sürdürmek istiyor. Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, İtalya Ligi Serie A1\'de zirve yarışı veren Trentino Diatec\'in çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu belirterek, \"Kolay bir maç olmayacak ama Arkasspor olarak geçmişte çok zorlu engelleri başarıyla geçmiş bir kulübüz. İzmir seyircisinin coşkulu desteğiyle galip gelmek istiyoruz\" açıklamasını yaptı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA CEVLigiGrubuArkassporTrentino DiatecArkasspor Basın Sözcüsü UğurLigi Serie A1

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24