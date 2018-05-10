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Spor

Arkasspor'da Muzaffer gitti

İZMİR, (DHA) EFELER Ligi ekiplerinden Arkasspor'da altyapıdan yetişen genç pasör Muzaffer Yönet, Galatasaray HDI Sigorta ile anlaştı

10 Mayıs 2018 14:47

İZMİR, (DHA)

EFELER Ligi ekiplerinden Arkasspor\'da altyapıdan yetişen genç pasör Muzaffer Yönet, Galatasaray HDI Sigorta ile anlaştı.
İzmir ekibinde milli takımlarda alt yaş gruplarında önemli başarılara imza atan 21 yaşındaki Muzaffer, A takımda yeterince forma şansı bulamadı. Arkasspor\'da smaçör Gökhan Gökgöz\'den sonra kadrodan ayrılan ikinci yerli oyuncu 1.97 boyundaki Muzaffer oldu. Mavi-beyazlılarda Mustafa Koç\'la sözleşme yenilenirken, Alman smaçör Fromm ve Sırp pasör Jovovic\'le ise yollar ayrıldı. Arkasspor, dış transferde ise şimdiye kadar Brezilyalı pasör Murilo Radke ve Estonyalı smaçör Robert Taht\'la anlaştı.

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