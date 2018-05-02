Arkasspor'da Mustafa takımda kaldı

İZMİR, (DHA) - EFELER Ligi ekiplerinden Arkasspor\'da yönetim iç transferde Mustafa Koç\'la yeniden anlaşma sağladı. İzmir temsilcisinin altyapısından yetişen orta oyuncu sözleşmesini 3 yıl uzattı. 2010-11 sezonundan bu yana A takımda forma giyen 26 yaşındaki Mustafa, mavi-beyazlı formayla 2011\'de Türkiye Kupası şampiyonluğu, 2013 ve 2015\'te lig şampiyonluğu yaşadı. Dış transferde Brezilyalı pasör Murilo Radke ve Estonyalı smaçör Robert Taht ile anlaşan Arkasspor\'da smaçör Gökhan sezon biter bitmez takımdan ayrıldı.