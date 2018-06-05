Arkasspor'da milli gurur

İZMİR, (DHA)

Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor\'un 4 voleybolcusu, A Milli Takım formasıyla CEV Golden European League\'de Final Four\'a kalarak İzmir temsilcisinin gururu oldu.

Arkassporlu pasör çaprazı Adis Lagumdzija, libero Burak Mert, orta oyuncular Marko Mert Matic ve Mustafa Koç, Altın Avrupa Ligi B Grubu\'nda liderliği garantileyen Türkiye ile son 4\'te şampiyonluk mücadelesi verecek. Ay-yıldızlılar, 13-14 Haziran\'da Çekya\'da yapılacak finallerde ter dökecek. Daha sonra Akdeniz Oyunları\'nda mücadele edecek A Milli Takım\'ın kadrosunda Arkasspor\'un altyapısından yetişen Gökhan Gökgöz ve Hakkı Çapkınoğlu da yer alıyor

