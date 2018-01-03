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Spor

Arkasspor'da Matic üzdü

İZMİR, (DHA) VOLEYBOL Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'da Boşnak asıllı orta oyuncu Mert Matiç'in sakatlığı keyifleri kaçırdı

03 Ocak 2018 14:10

İZMİR, (DHA)

VOLEYBOL Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor\'da Boşnak asıllı orta oyuncu Mert Matiç\'in sakatlığı keyifleri kaçırdı. İzmir ekibinin sezon başında İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'dan transfer ettiği Matiç\'in antrenmanda yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle serçe parmağı kırıldı. Operasyon geçiren ve tedavisine başlanan genç voleybolcunun 1.5 ay sonra takıma döneceği belirtildi. Sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla ligin rüya takımda yer alan Matic, ligde ikinci devrenin ilk 6 haftasında, CEV Şampiyonlar Ligi\'nde ise 3 karşılaşmada forma giyemeyecek.

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