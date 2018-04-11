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Spor

Arkasspor'da ilk fire Gökhan

İZMİR, (DHA) Efeler Ligi'nde final serisini 3-1 kaybederek şampiyonluğu Halkbank'a kaptıran Arkasspor'da kadrodan ayrılan ilk isim altyapı patentli smaçör Gökhan Gökgöz oldu

11 Nisan 2018 18:22

İZMİR, (DHA)

Efeler Ligi\'nde final serisini 3-1 kaybederek şampiyonluğu Halkbank\'a kaptıran Arkasspor\'da kadrodan ayrılan ilk isim altyapı patentli smaçör Gökhan Gökgöz oldu. 
Sosyal medya hesabından ayrılık açıklaması yapan 25 yaşındaki voleybolcu, \"14 yılın ardından Arkasspor formasıyla son maçıma çıktım. Mükemmel insanlarla tanışıp, yan yana oynama fırsatı elde ettim. Nice sevinçler, nice üzüntüler yaşadım. Bugüne kadar üzerimde emeği geçen oyuncusundan antrenörüne, teknik ekibinden yönetimine ve her zaman desteğini esirgemeyen İzmir halkına çok teşekkür ederim\" dedi. 
Öte yandan Gökhan\'ın kariyerini Rusya\'da sürdürebileceği öğrenildi.
 
 

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