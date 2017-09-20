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Spor

Arkasspor'da hedef iyi start

İZMİR, (DHA) - EFELER Ligi'nin 2017-18 sezonunun ilk haftasında pazar günü evinde Galatasaray'la karşılaşacak olan Arkasspor, yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor

20 Eylül 2017 14:26

İZMİR, (DHA) - EFELER Ligi\'nin 2017-18 sezonunun ilk haftasında pazar günü evinde Galatasaray\'la karşılaşacak olan Arkasspor, yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor. Geçen sezonki takımdan Kanadalı pasör Sanders, Brezilyalı smaçör Borges, orta oyuncu Hakkı ve libero Ahmet\'le yollarını ayıran mavi-beyazlılar, kadrosunu Sırp pasör Nikola Jovovic, Alman smaçör Christian Fromm, orta oyuncu Mert Matiç, libero Burak Mert ve pasör çaprazı Adis Lagumdzija ile güçlendirdi. 

İzmir ekibinde Kübalı pasör çaprazı Sanchez ve Brezilyalı smaçör Bravo kadroda tutuldu. Yeni sezon öncesi Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi\'nin düzenlediği 3. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası\'nda boy gösteren Arkasspor, ilk maçında Afyon Belediye Yüntaş\'ı 3-1 mağlup ettikten sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'a 3-0, Ziraat Bankası\'na 3-1 kaybetti. Mavi-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle turnuvada forma giyemeyen smaçör Yiğit Gülmezoğlu\'nun tedavisi sürüyor.

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