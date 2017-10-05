Arkasspor'da çifte üzüntü

İZMİR, (DHA)

EFELER Ligi\'nde 3. hafta mücadelesinde evinde Ziraat Bankası\'na 3-1 yenilen Arkasspor, hem ilk mağlubiyetini almanın hem de liderliği rakibine kaptırarak 4. sıraya gerilemenin üzüntüsünü yaşadı. Mavi-beyazlı ekip, pazar günü deplasmanda İnegöl Belediyespor\'u mağlup ederek moral bulmaya çalışacak. Sezon öncesi Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi\'nin düzenlediği TSYD İzmir Voleybol Turnuvası\'nda Ziraat Bankası\'na 3-1 kaybeden Arkasspor, rakibine ligde de aynı skorla boyun eğdi. Başkent temsilcisi karşısında İzmir ekibi adına Gökhan ve Sanchez\'in kaydettiği 18\'er sayı, takımın puan kazanmasına yetmedi.