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Spor

Arkasspor'da çifte üzüntü

İZMİR, (DHA) EFELER Ligi'nde 3

05 Ekim 2017 15:55

İZMİR, (DHA)

EFELER Ligi\'nde 3. hafta mücadelesinde evinde Ziraat Bankası\'na 3-1 yenilen Arkasspor, hem ilk mağlubiyetini almanın hem de liderliği rakibine kaptırarak 4. sıraya gerilemenin üzüntüsünü yaşadı. Mavi-beyazlı ekip, pazar günü deplasmanda İnegöl Belediyespor\'u mağlup ederek moral bulmaya çalışacak. Sezon öncesi Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi\'nin düzenlediği TSYD İzmir Voleybol Turnuvası\'nda Ziraat Bankası\'na 3-1 kaybeden Arkasspor, rakibine ligde de aynı skorla boyun eğdi. Başkent temsilcisi karşısında İzmir ekibi adına Gökhan ve Sanchez\'in kaydettiği 18\'er sayı, takımın puan kazanmasına yetmedi.

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