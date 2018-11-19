Arkasspor'da Avrupa heyecanı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

EFELER Ligi\'nde evinde 3-0 yendiği Galatasaray\'ın namağlup unvanını sona erdiren Arkasspor\'da gözler çarşamba günü İzmir\'de Fransız ekibi Tours VB ile oynanacak CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçına çevrildi. Atatürk Voleybol Salonu\'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Arkasspor Antrenörü Glenn Hoag, ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu vurguladı.

Bazı oyuncuların ilk kez Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşayacağını belirten Kanadalı çalıştırıcı, \"Genç bir kadroya sahibiz. Zor bir grupta mücadele edeceğiz. Rakiplerimiz dünyanın en iyi voleybolcularına sahip. Gruptan çıkarsak bizim için büyük bir başarı olacak\" dedi.

Kaptan Bravo, Avrupa macerasına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini dile getirirken, Basın Sözcüsü Uğur Özden voleybolseverleri desteğe davet etti.