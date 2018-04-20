Arkasspor'a Milli teselli

İZMİR, (DHA)

Efeler Ligi\'nde şampiyonluğu Halkbank\'a kaptıran Arkasspor, 7 oyuncusunu A Milli Takım\'a göndererek teselli buldu. İzmir temsilcisinde forma giyen Muzaffer, Adis, Burak, Gökhan, Yiğit, Mert Matic ve Mustafa, 20 Mayıs-14 Haziran tarihlerinde CEV Golden European League (Altın Avrupa Ligi) ve 20 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde İspanya\'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları\'nda ay-yıldızlı formayı terletecek. Milli takımlara her kategoride oyuncu kazandırdıklarını belirten basın sözcüsü Uğur Özden, \"Altyapı ve spor okullarımızda voleybola ilk adımı atan sporcuların aldıkları doğru eğitimler sonrası milli takım kadrolarında yer alması ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteriyor. 7 oyuncumuzun ay-yıldızlı formayı giyecek olması bizleri hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor\" dedi.