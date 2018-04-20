T24 LogoT24 Logo
Spor

Arkasspor'a Milli teselli

İZMİR, (DHA) Efeler Ligi'nde şampiyonluğu Halkbank'a kaptıran Arkasspor, 7 oyuncusunu A Milli Takım'a göndererek teselli buldu

20 Nisan 2018 17:34

İZMİR, (DHA)

Efeler Ligi\'nde şampiyonluğu Halkbank\'a kaptıran Arkasspor, 7 oyuncusunu A Milli Takım\'a göndererek teselli buldu. İzmir temsilcisinde forma giyen Muzaffer, Adis, Burak, Gökhan, Yiğit, Mert Matic ve Mustafa, 20 Mayıs-14 Haziran tarihlerinde CEV Golden European League (Altın Avrupa Ligi) ve 20 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde İspanya\'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları\'nda ay-yıldızlı formayı terletecek. Milli takımlara her kategoride oyuncu kazandırdıklarını belirten basın sözcüsü Uğur Özden, \"Altyapı ve spor okullarımızda voleybola ilk adımı atan sporcuların aldıkları doğru eğitimler sonrası milli takım kadrolarında yer alması ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteriyor. 7 oyuncumuzun ay-yıldızlı formayı giyecek olması bizleri hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Efeler LigiHalkbankArkassporMilli TakımMuzaffer Adis Burak Gökhan Yiğit Mert MaticMustafaMayıs14 HaziranCEV Golden European League Altın Avrupa LigiHaziran2 TemmuzAkdeniz OyunlarıMilliUğur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24