Arkasspor yarı final aşkına 

İZMİR, (DHA)

EFELER Ligi\'nde Play-Off çeyrek final ilk maçında deplasmanda 3-0 yenildiği Maliye Piyango\'yu evindeki rövanşta aynı skorla mağlup ederek seride durumu 1-1\'e getiren Arkasspor, yarın rakibiyle kendi sahasında son randevuya çıkacak.

İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi\'nde oynanacak kritik müsabaka saat 17.00\'de start alacak. Mavi-beyazlılar seyircisinin desteğiyle Başkent ekibini yenerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. İzmir ekibi rakibine yenilmesi halinde şampiyonluk umudunu kaybedecek ve gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi\'nde temsil edemeyecek.

