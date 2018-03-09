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Spor

Arkasspor yarı final aşkına 

İZMİR, (DHA) EFELER Ligi'nde Play-Off çeyrek final ilk maçında deplasmanda 3-0 yenildiği Maliye Piyango'yu evindeki rövanşta aynı skorla mağlup ederek seride durumu 1-1'e getiren Arkasspor, yarın rakibiyle kendi sahasında son randevuya çıkacak

09 Mart 2018 15:47

İZMİR, (DHA)

EFELER Ligi\'nde Play-Off çeyrek final ilk maçında deplasmanda 3-0 yenildiği Maliye Piyango\'yu evindeki rövanşta aynı skorla mağlup ederek seride durumu 1-1\'e getiren Arkasspor, yarın rakibiyle kendi sahasında son randevuya çıkacak.
İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi\'nde oynanacak kritik müsabaka saat 17.00\'de start alacak. Mavi-beyazlılar seyircisinin desteğiyle Başkent ekibini yenerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. İzmir ekibi rakibine yenilmesi halinde şampiyonluk umudunu kaybedecek ve gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi\'nde temsil edemeyecek.
 

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