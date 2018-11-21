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Spor

Arkasspor-Tours VB: 0-3

İZMİR, (DHA) SALON: İzmir Atatürk HAKEMLER: Vladimir Simonovic (Sırbistan) (xx), Sinasa Ovuka (Bosna Hersek) (xx) ARKASSPOR: Yiğit (xx), Mustafa (xx), Radke (xx), Taht (xx), Matic (xx), Adis (xx), Burak (xx), Hasan (x), Bravo (x), Caner (x) TOURS VB: Chi

21 Kasım 2018 23:48

İZMİR, (DHA)

SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Vladimir Simonovic (Sırbistan) (xx), Sinasa Ovuka (Bosna Hersek) (xx)
ARKASSPOR: Yiğit (xx), Mustafa (xx), Radke (xx), Taht (xx), Matic (xx), Adis (xx), Burak (xx), Hasan (x), Bravo (x), Caner (x)
TOURS VB: Chinenyeze (xxx), Trinidad (xxx), Husaj (xxx), Teryomenko (xxx), Eglenskalns (xxx), Wounembaina (xxx), Henno (xxx)
SETLER: 20-25, 23-25, 19-15
SÜRE: 77 dakika (25, 29, 23)

Erkekler voleybolda Türkiye\'yi CEV Şampiyonlar Ligi\'nde temsil eden Arkasspor, E Grubu\'ndaki ilk maçında evinde Fransa temsilcisi Tours VB\'ye 3-0 mağlup olarak Avrupa macerasına kötü bir başlangıç yaptı. 
İzmir Atatürk Voleybol Salonu\'nda oynanan müsabakanın setleri 20-25, 23-25, 19-15\'lik skorlarla sona erdi. Arkasspor, Şampiyonlar Ligi\'ndeki ikinci maçında deplasmanda 18 Aralık\'ta Rusya\'da Dinamo Moskova ile karşılaşacak.

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