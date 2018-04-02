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Spor

Arkasspor telafi peşinde

İZMİR, (DHA) - EFELER Ligi'nde finalde eşleştiği Halkbank'a ilk maçında evinde 3-0 yenilerek seride 1-0 geriye düşen Arkasspor, rakibiyle yarın yine seyircisi önünde ikinci randevuya çıkacak

02 Nisan 2018 15:46

İZMİR, (DHA) - EFELER Ligi\'nde finalde eşleştiği Halkbank\'a ilk maçında evinde 3-0 yenilerek seride 1-0 geriye düşen Arkasspor, rakibiyle yarın yine seyircisi önünde ikinci randevuya çıkacak. Atatürk Voleybol Salonu\'nda oynanacak müsabaka saat 19.00\'da başlayacak. İzmir temsilcisi bu sezon iç sahada oynayacağı son karşılaşmada Başkent ekibini yenerek seride durumu 1-1\'e getirmeyi hedefliyor. Üç galibiyet alacak takımın şampiyon olacağı finalde üçüncü maç cumartesi günü Ankara\'da oynanacak.
Gerek kalması halinde dördüncü (9 Nisan Pazartesi) ve beşinci karşılaşmalar (12 Nisan Perşembe) yine Başkent\'te yapılacak.
Basın Sözcüsü Uğur Özden dün 3-0 kaybetmelerine rağmen umutlarını yitirmediklerini ifade ederek, \"Şampiyonluk hedefimize ulaşmak adına yarınki maçı kazanmak mecburiyetindeyiz. Ankara\'ya eşit şartlarda gitmek istiyoruz. İlk maçta salonda güzel bir hava vardı. Seyircimizi yine destek için yanımızda görmek istiyoruz. Şampiyonluk kupasını İzmir getirmek için elimizden geleni yapacağız\" diye konuştu.

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