Arkasspor telafi peşinde

İZMİR, (DHA)- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu\'nda oynadığı ilk maçta Polonya temsilcisi Zaksa\'ya 3-0 mağlup olan Arkasspor, yarın Belçika\'da Noliko Maaseik deplasmanına çıkacak. Maaseik kentindeki Steengoed Arena\'da oynanacak mücadele saat 22.30\'da başlayacak. Müsabakada Liechtenstein\'dan Philippe Schürmann ile Rusya\'dan Nikolai Knizhnikov hakem ikilisi görev yapacak. Noliko, ilk hafta mücadelesinde Trentino\'ya 3-1 mağlup oldu. Avrupa kupalarında 93\'üncü maçına çıkacak Arkas, daha önce 92 maçta 53 galibiyet, 39 yenilgi aldı. Hafta sonunda Kupa Voley\'de Maliye Piyango\'ya mağlup olan mavi-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi\'nde deplasmanda kazanıp moral tazelemeyi hedefliyor.