Arkasspor Moskova'da terliyor

İZMİR, (DHA) -

EFELER Ligi\'nde ilk yarının son maçında deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'a 3-1 mağlup olan Arkasspor, yarın CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu\'ndaki ikinci sınavında Rus ekibi Dinamo Moskova\'ya konuk olacak. Sports Palace\'da saat 19:00\'da başlayacak müsabakayı Maciej Twardowski (Polonya) ile Christian Peter Wolf (İsviçre) hakem ikilisi yönetecek.

Şampiyonlar Ligi\'ndeki ilk karşılaşmada evinde Fransa temsilcisi Tours VB\'ye 3-0 yenilen mavi-beyazlılar, kendisi gibi ilk maçını kaybeden Rus ekibi karşısında puan arayacak. Dinamo Moskova\'nın gücünü ve tecrübesini bildiklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, \"Çok zor bir deplasmanda puan savaşı vereceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yaparak İzmir’e puanla dönmek istiyoruz\" diye konuştu.