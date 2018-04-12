Arkasspor, Kula'dan Radke'yi aldı

Hasan YİĞEN / KULA,(DHA) - VOLEYBOL Efeler Ligi\'nde sezonu şampiyon Halkbank\'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Arkasspor, dış transferde ilk olarak Jeopark Kula Belediyespor\'dan pasör Murilo Radke\'yle anlaştı. Sezon sonunda altyapı patentli smaçör Gökhan Gökgöz\'ün ayrıldığı İzmir ekibinin Brezilyalı Radke\'ye prensipte söz kestiği öğrenildi. 1.98 boyunda, 28 yaşındaki pasör, Kula\'dan önce Budva Rivejra, Kappesberg, Medley, Cimed, Pinheiros, Sada Cruzeiro, Ulbra, Unisul ve Sogipa takımlarında görev yaptı.

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