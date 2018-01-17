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Spor

Arkasspor İtalya'da kritik sınavda

İZMİR,(DHA) - VOLEYBOL Efeler Ligi'nde son olarak evinde Maliye Piyango'ya 3-1 yenilen Arkasspor, yarın CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında İtalyan ekibi Trentino Diatec'e konuk olacak

17 Ocak 2018 15:29

İZMİR,(DHA) - VOLEYBOL Efeler Ligi\'nde son olarak evinde Maliye Piyango\'ya 3-1 yenilen Arkasspor, yarın CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu\'ndaki üçüncü maçında İtalyan ekibi Trentino Diatec\'e konuk olacak. Palatrento Spor Salonu\'nda oynanacak müsabaka saat 22.30’da başlayacak. Karşılaşmayı Bulgaristan\'dan Dobromir Dobrev ve Çekya\'dan Vlastimil Kovar hakem ikilisi yönetecek. Gruptaki ilk iki maçında evinde Zaksa\'ya 3-0, Belçika\'da Maaseik\'e 3-2 yenilen son sıradaki mavi-beyazlılar, 2\'nci basamaktaki rakibi karşısında ilk zaferine imza atmaya çalışacak. İtalya\'da kritik bir sınav vereceklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, \"Gruptan çıkmak istiyorsak mutlaka kazanmak zorundayız. Rakibimiz İtalyan voleybolunun en önemli kulüplerinden biri. Kadrosunda birçok dünya yıldızını bulunduruyor. Zor bir maç olacak ancak kazanmak için sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız\" dedi.

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