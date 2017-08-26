T24 LogoT24 Logo
Spor

Arkasspor iskeleti korudu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- EFELER Ligi'nde geçen sezon final serisinde Halkbank'a elenerek şampiyonluğu kaçıran Arkasspor, yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde korudu

26 Ağustos 2017 15:53

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- EFELER Ligi\'nde geçen sezon final serisinde Halkbank\'a elenerek şampiyonluğu kaçıran Arkasspor, yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde korudu. Son olarak Sırbistan Milli Takımı\'ndan pasör Nikola Jovovic\'le anlaşan İzmir temsilcisi, dış transferde 3 oyuncuyu kadrosuna kattı. Mavi beyazlılar, Jovovic\'in yanı sıra Alman smaçör Christian Fromm ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'dan libero Burak Mert\'le el sıkıştı.
Arkasspor, iç transferde 10 oyuncusuyla yola devam ediyor.
İzmir ekibinde pasörler Muzaffer ve Muhammed, smaçörler Yiğit Gülmezoğlu, Gökhan ve Bravo, pasör çaprazı Sanchez, orta oyuncular Çağatay, Hasan ve Mustafa Koç ile libero Caner takımda kaldı. Geçen sezon Tevfik Fikret Lisesi Altekma\'da kiralık olarak forma giyen orta oyuncu Mustafa Cengiz, yeni sezon öncesi kadroya dahil edilirken, smaçör Yiğit Onaylı\'nın kiralık gönderilmesi gündemde. Arkasspor\'da pasör Sanders, smaçör Borges, orta oyuncu Hakkı ve libero Ahmet ile yollar ayrıldı.


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHA EFELER LigiHalkbankArkassporSonSırbistan Milli TakımıNikola JovovicMaviJovovicAlmanChristian FrommBüyükşehir BelediyesporBurak MertMuzafferMuhammedYiğit Gülmezoğlu GökhanBravoSanchez

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24