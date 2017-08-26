Arkasspor iskeleti korudu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- EFELER Ligi\'nde geçen sezon final serisinde Halkbank\'a elenerek şampiyonluğu kaçıran Arkasspor, yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde korudu. Son olarak Sırbistan Milli Takımı\'ndan pasör Nikola Jovovic\'le anlaşan İzmir temsilcisi, dış transferde 3 oyuncuyu kadrosuna kattı. Mavi beyazlılar, Jovovic\'in yanı sıra Alman smaçör Christian Fromm ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'dan libero Burak Mert\'le el sıkıştı.

Arkasspor, iç transferde 10 oyuncusuyla yola devam ediyor.

İzmir ekibinde pasörler Muzaffer ve Muhammed, smaçörler Yiğit Gülmezoğlu, Gökhan ve Bravo, pasör çaprazı Sanchez, orta oyuncular Çağatay, Hasan ve Mustafa Koç ile libero Caner takımda kaldı. Geçen sezon Tevfik Fikret Lisesi Altekma\'da kiralık olarak forma giyen orta oyuncu Mustafa Cengiz, yeni sezon öncesi kadroya dahil edilirken, smaçör Yiğit Onaylı\'nın kiralık gönderilmesi gündemde. Arkasspor\'da pasör Sanders, smaçör Borges, orta oyuncu Hakkı ve libero Ahmet ile yollar ayrıldı.



