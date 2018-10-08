Arkasspor ışık verdi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Efeler Ligi\'nde yeni sezonun ilk maçında pazar günü deplasmanda İkbal Afyon Belediye Yüntaş\'la karşılaşacak Arkasspor, 4\'üncü Allways TSYD Voleybol Turnuvası\'nda oynadığı 3 maçı kazanıp kupayı müzesine götürerek olumlu görüntü verdi.

Turnuvada bu haftaki rakibi Afyon\'u 3-1, Arhavi Belediyespor ve Galatasaray\'ı 3-0\'lık skorlarla dize getiren İzmir temsilcisi yeni sezon öncesi moral buldu. Bu yıl ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi\'nde 8\'inci kez temsil edecek mavi-beyazlılarda yeni transferler Brezilyalı pasör Murilo Radke ve Estonyalı smaçör Robert Taht sergiledikleri performansla alkış topladı. Arkasspor, geçen sezonki kadrosundan Sanchez, Jovovic, Fromm, Gökhan ve Muzaffer\'le yollarını ayırıp Çağatay\'ı Maliye Piyango\'ya kiralık gönderdi.

