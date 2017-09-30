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Spor

Arkasspor hedef 2'de 2

  İZMİR, (DHA) EFELER Ligi'nde sezonun ilk maçında evinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Arkasspor, yarın deplasmanda Maliye Piyango ile karşılaşacak

30 Eylül 2017 16:18

 

İZMİR, (DHA)

EFELER Ligi\'nde sezonun ilk maçında evinde Galatasaray HDI Sigorta\'yı 3-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Arkasspor, yarın deplasmanda Maliye Piyango ile karşılaşacak. Başkent Spor Salonu\'nda oynanacak müsabaka saat 16.00\'da başlayacak. Basın Sözcüsü Uğur Özden, \"Galatasaray galibiyetiyle moralli başladığımız ligde kayıp yaşamadan yolumuza devam etmek istiyoruz. Ankara’da ligin güçlü ekiplerinden biri olan Maliye Piyango önünde üst üste 2. galibiyetimizi almayı hedefliyoruz. Haftayı zaferle kapatmak en büyük dileğimiz\" dedi. 

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