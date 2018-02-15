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Spor

Arkasspor Avrupa'da yok

İZMİR, (DHA) CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde daha önce Final Four oynama başarısı gösteren Arkasspor, bu sezon ise yokları oynuyor

15 Şubat 2018 17:09

İZMİR, (DHA)

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi\'nde tarihinde daha önce Final Four oynama başarısı gösteren Arkasspor, bu sezon ise yokları oynuyor.
Mavi-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi E Grubu\'nda çıktığı 5 maçı da kaybetti. Trentino\'ya 3-0 ve 3-1, Zaksa\'ya 3-0, Noliko Maaseik\'e 3-2 ve evinde dün oynadığı son maçta 3-0 yenilen Arkas, yalnız 1 puan alabildi. Bu karşılaşmayla Arkas\'ın grubunda son sırada kalması kesinleşti. Avrupa\'da hiçbir iddiası bulunmayan temsilcimiz, son grup maçını 28 Şubat\'ta Polonya\'da Zaksa deplasmanında oynayacak.

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