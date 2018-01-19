Arkasspor Avrupa'da üzgün

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

ERKEKLER voleybolda ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi\'nde temsil eden Arkasspor, E Grubu\'ndaki 3 rakibine de yenilerek ilk 2 şansını iyice zora soktu. İlk maçında evinde Polonya\'dan Zaksa\'ya 3-1, ikinci maçında Belçika\'da Noliko\'ya 3-2 mağlup olan mavi-beyazlılar, son olarak dün İtalya\'da Trentino Diatec\'e 3-0 boyun eğerek 1 puanla son sırada kaldı. İzmir temsilcisi kalan 3 sınavında 1 Şubat\'ta 2. sıradaki 7 puanlı Trentino, 14 Şubat\'ta 3. basamaktaki 2 puanlı Noliko ve 28 Şubat\'ta 8 puanlı lider Zaksa (D) ile karşı karşıya gelecek.

Basın Sözcüsü Uğur Özden, 12\'li Play-Off\'a kalmak için 5 grupta 3. sırayı alacak en iyi 3 takımdan biri olmaları gerektiğini söyledi.

Özden, öncelikle pazar günü Efeler Ligi\'nde deplasmanda lider Ziraat Bankası ile oynayacakları maça odaklandıklarını dile getirdi.