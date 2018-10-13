Arkasspor Afyon'da başlıyor

İZMİR, (DHA)

Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor, 2018-19 sezonun ilk maçında yarın deplasmanda İkbal Afyon Belediye Yüntaş\'la karşılaşacak. Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu\'nda oynanacak müsabaka saat 15.00\'te başlayacak.

sezon öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, \"Son iki sezonda Play-Off finali oynadık. Yeni takviyelerle güçlenen kadromuzla yine finale kadar yürümek ve sezonu kupayla bitirmek istiyoruz. Afyon’dan da galibiyetle dönerek sezona güzel bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz\" diye konuştu.