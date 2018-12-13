Arkasspor - Maliye Piyango: 3-1

İZMİR (DHA)

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Erdal Akıncı (xx), Cihat Küçükboyacı (xx)

ARKAS SPOR: Radke (xxx), Yiğit (xx), Mustafa Koç (xxx), Lagumdzija (xxx), Robert Taht (xxx), Mert Matic (xx), Burak (xx), Bravo (xx)

MALİYE PİYONGO: Bruno (xx), Sercan (x), Ali (xx), Halil İbrahim (x), Çağatay (xx), Seganov (xx), Murat (x), Aslan (xx), Kolev (x), Yılmaz (x), Deniz (x)

SETLER: 25-17, 23-25, 25-21, 25-22

SÜRE: 111 dakika (27, 28, 27, 29)

Voleybol Efeler Ligi 10\'uncu hafta karşılaşmasında Arkasspor, İzmir’de konuk ettiği Maliye Piyango’yu 3-1 yendi. Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi’nde oynanan mücadelenin ilk setini 25-17 alan Arkasspor öne geçti. İkinci sette toparlanan Maliye Piyango 25-23’lük galibiyetle durumu 1-1’e getirdi. Son iki seti 25-21 ve 25-22 kazanan lacivert beyazlılar salondan galibiyetle ayrılmayı başardı.

FOTOĞRAFLI