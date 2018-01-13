Arkasspor - Maliye Piyango: 1-3

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Arzu Emiroğlu (xx)
ARKASSPOR: Jovovic (x), Yiğit (x), Mustafa (xx), Sanchez (xx), Fromm (xx), Hasan (x), Burak (x), Gökhan (xx), Adis (x), Muhammet (x), Bravo (x), Çağatay (x)
MALİYE PİYANGO: Venno (xxxx), Murat Karakaya (xxx), Uğur (xxx), Gjorgiev (xxx), Stankovic (xxx), Kemal (xxx), Murat Tokgöz (xxx), Sercan Yüksel (xx), Halil İbrahim (xx),
SETLER: 19-25, 26-24, 24-26, 23-25
SÜRE: 128 dakika (29, 35, 33, 31)
Efeler Ligi 13\'üncü hafta mücadelesinde Arkasspor evinde Maliye Piyango\'ya 3-1 mağlup oldu. Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi\'nde oynanan müsabakanın setleri 19-25, 26-24, 24-26 ve 23-25\'lik skorlarla sona erdi.
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