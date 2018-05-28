Arkas yelkende gururlu



İZMİR, (DHA)

Arkas-M.A.T. Sailing Team, yeni ismi ve yeni teknesi Comet A ile ilk kez yarıştığı CFM BAYK Kış Trofesi 2018\'de yedinci kez birinci oldu. Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından bu yıl 16\'ncı kez düzenlenen Türkiye\'nin en uzun soluklu yelken yarışı ocak ayında 1. ayak yarışlarıyla başladı. Yeni tekne hazırlıkları nedeniyle ilk yarışlara katılmayan Arkas-M.A.T. Sailing Team, 2. ayak yarışlarında finişi ilk gören takım oldu. 7 ayaktan oluşan yarışın son ayağında Arkas-M.A.T. Sailing Team yine rakiplerini arkada bırakarak finiş çizgisini geçti. BAYK Kış Trofesi\'nde son 4 yılın şampiyonu olan ve kısa süre önce İzmirli tekne üreticisi M.A.T. ile iş birliğine giderek Arkas-M.A.T. Sailing Team ismini alan ekip, şimdi de 13-16 Temmuz\'da düzenlenecek 33. Deniz Kuvvetleri Kupası\'na hazırlanacak.

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