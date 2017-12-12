T24 LogoT24 Logo
Gündem

Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da H

12 Aralık 2017 19:36

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'da H.D. (58), tartıştığı arkadaşı Ertuğrul Çakmak\'ı (45)bıçaklayarak öldürdü.
Olay, gece saatlerinde, Aladağ Mahallesi\'nde meydana geldi. Ertuğrul Çakmak, arkadaşı H.D.\'nin içinde bulunduğu otomobille belediyeye ait kantarın olduğu bölgeye geldi. Burada otomobilden inen 2 arkadaş, bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. H.D. belinden çıkarttığı bıçağı Ertuğrul Çakmak\'a sapladı. Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ertuğrul Çakmak, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Polis, H.D.\'yi gözaltına alırken, soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan ACARBARTIN DHABARTINOlayAladağ MahallesiBuradaErtuğrulBartın Devlet HastanesiPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24