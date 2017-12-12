Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'da H.D. (58), tartıştığı arkadaşı Ertuğrul Çakmak\'ı (45)bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde, Aladağ Mahallesi\'nde meydana geldi. Ertuğrul Çakmak, arkadaşı H.D.\'nin içinde bulunduğu otomobille belediyeye ait kantarın olduğu bölgeye geldi. Burada otomobilden inen 2 arkadaş, bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. H.D. belinden çıkarttığı bıçağı Ertuğrul Çakmak\'a sapladı. Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ertuğrul Çakmak, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Polis, H.D.\'yi gözaltına alırken, soruşturma başlattı.