Arkadaşı, tutuklanan Ezhel için şarkı yaptı: Müzik susturulamaz!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve internette uyuşturucu kullanımını özendiren kişilere yönelik yürüttüğü araştırmada, Ezhel adıyla bilinen 28 yaşındaki rapçi Sercan İpekçioğlu'nun bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiğini iddia etti. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İpekçioğlu hakkında gözaltı kararı alındı. Narkotik ekipleri, Kadıköy’de düzenlediği operasyonla İpekçioğlu’nu gözaltına aldı. İpekçioğlu, "Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak" suçundan tutuklandı. Ezhel'in tutuklanmasına birçok kesimden tepki gelirken Ezhel'in arkadaşı Sehabe olarak bilinen Barış Çetin de bir şarkıyla destek verdi. Çetin, şarkısına "Ezhel'e Özgürlük" ismini verdi.

Müzik dünyasında 'Ezhel' adıyla tanınan, şarkı videoları milyonlarca kişi tarafından internette izlenen ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu, bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. İpekçioğlu, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik polisi gözaltına aldı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve internette uyuşturucu kullanımını özendiren kişilere yönelik yürüttüğü araştırmada, Ezhel adıyla bilinen 28 yaşındaki rapçi Sercan İpekçioğlu'nun bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiğini öne sürdü.

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İpekçioğlu hakkında gözaltı kararı alındı. Narkotik ekipleri, Kadıköy’de önceki gün düzenlediği operasyonla İpekçioğlu’nu gözaltına aldı. İpekçioğlu, yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü.

Cezaevine gönderildi

Emniyette hakkındaki suçlama ile ilgili sorgulanan İpekçioğlu, adliyeye sevk edildi. Savcılıkta da sorgulanan İpekçioğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkeme İpekçioğlu'nu, "Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklayarak cezaevine gönderildi.

Arkadaşından müzikli tepki

Ezhel'in tutuklanmasının ardından rap camiasında Sehabe olarak bilinen Barış Çetin "Ezhel'e özgürlük" diyerek bir şarkı yazdı ve seslendirdi.

"Suçsa bunların hepsi suç..."

Sehabe, Ezhel'in tutuklanmasına ilişkin olarak, "Müzik kurgusal bir sanattır. İçinde gerçek kadar hayal barındırır. Aynı diziler gibi, aynı sinema filmleri gibi. Bir dizi baştan aşağıya mafya dizisi ya da soygun dizisi olabiliyor. Suçsa bunların hepsi suçtur" sözleriyle tepki gösterdi.

"Eğer kişi doğru ve yanlışı ayırt edemiyorsa önce ailelere sonra da eğitim sistemine bakmamız gerekir" diyen Çetin, "Unutmayın bozuk bir musluk ister istemez su damlatır. Ezhel olsa olsa o damlalardan sadece biridir, o da belki. Siz damlayı cezalandırıyorsunuz oysa musluğu tamir etmeniz gerekirdi" diye konuştu.

Sehabe'nin şarkısı

Ve de biz adalete değer veriyoruz

Adalet de adalete değer veriyor mu?

Kimse yanlışa güzel diyemez

Yaptığınız hata düzeltin hemen



Müziğe duyduğun kaygı, kuşku nasıl?

Beslediğiniz televizyon suç yuvası

Diziler böyleyken müziğin suçu ne?

Tecavüz yasalsa Fatmagül'ün Suçu Ne?



Eğer konu özendirmekse

İnanın bundan alası yok

Silah, kan, şiddet 13 yıl 300 bölüm

Kurtlar Vadisi hala CEO



Kötü insan hep rahat eder

Kadına tekme atıp beraat eder

Anlattık anlamadınız, anlatmaya devam

Doğrunun yanında ol, susma ve de bağır

Trafoya kedi girer elektrik gider

Üşüyen adaletin dengesine pike

Müziğe özenip müptezel olcak olan

Aşk-ı Memnu izlediğinde yengesini...

Müzik evrensel ne Irak, ne Ürdün

Ayırmaz Çerkez, Türk ya da Kürt'ü

Katil tecavüzcü gezerek hürdür

Ezhel'e özgürlük!



Başlarını dik tutsunlar, asla pes etmesinler

Kimsenin efendisi kimsenin de kölesi olmasınlar



Biz öyle popçu değiliz; bu hip hopçu beyni

Ne sigaram var, ne alkol ne de otçu değilim

Ezhel'in şarkıları biz de dinliyoruz

"Ya dur sigaraya başlayayım" mı diyorum?



Soma'da nerdeydiniz, adalet nerdeydi?

Müşavir madenciyi tekmelerken yerdeydik

Hırsıza katile serbest mi suç?

Uğur Mumcu'nun faili hala meçhul



50 kilo esrarla yakalanan yeğen ama

Fazıl Say'ı içeri almak istediler

Doğruyu gördün. Sustunuz ama

Özgürlüktür müzik susturulamaz!



Kötü insan hep rahat eder

Kadına tekme atıp beraat eder

Anlattık anlamadınız, anlatmaya devam

Doğrunun yanında ol, susma ve de bağır

Trafoya kedi girer elektrik gider

Üşüyen adaletin dengesine pike

Müziğe özenip müptezel olcak olan

Aşk-ı Memnu izlediğinde yengesini...



Müzik evrensel ne Irak, ne Ürdün

Ayırmaz Çerkez, Türk ya da Kürt'ü

Katil tecavüzcü gezerek hürdür

Ezhel'e özgürlük!

Sziget'te sahne alacaktı

İlk albümünü 2017 yılında çıkaran Ezhel, yaptığı müziğin türünü "AnatolianUrbanCore/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap” olarak tanımlıyordu. Bir dönem Ais Ezhel adını kullanan şu an ise sadece Ezhel adını kullanan Sercan İpekçioğlu'nun "Şehrimin tadı" adlı şarkısının videosu internette 31 milyon kişi tarafından izlendi. İlk albümü Müptezhel'le büyük bir çıkış yakalayan Ezhel, Ağustos ayında Macaristan'da Sziget Festivalinde sahne alacaktı.

Ezhel kimdir?

Sahne adıyla Ezhel (Ais Ezhel) olarak bilinen Ömer Sercan İpekcioğlu 1 Temmuz 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk albümünü 2017 yılının mayıs ayında çıkartan Ais Ezhel, yaptığı müziğin türünü "Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap” olarak tanımlıyor. Ankara’da yaşadığı mahalle kültürünü şarkılarında yansıtan Ezhel, kısa süre içerisinde milyonlar tarafından dinlenmeye başlandı. Geleneksel kültürle evrensel bir kalite yakalayan Ezhel, küçük yaştan itibaren rap müzikle ilgilenmeye başladı. Rap'in yanında Reggae tarzı müzik yapmaktadır. Ayrıca gitar, piyano, ney, def ve darbuka gibi müzik aletleri çalmaktadır. Rap hayatına solo olarak başlayan Ezhel, 2008 yılında Keişan ile birlikte yaptığı seri ile adını duyurdu. 2011 yılında Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Grogi, İndigo, Nomad ile birlikte yaptığı Sekiz adlı şarkısıyla daha geniş kitlelere ulaşmıştır. Türkçe rapin önemli isimleriyle çalıştıktan sonra 2011 yılında Funk'd up, Dj Suppa ve Aga B ile VooDoo Records'u kurdu.Hiphoplife tarafından desteklenen Freestyle King 2 yarışmasında 16 yarışmacı arasında 1. olmuştur. Son olarak yine Hiphoplife tarafından desteklenen Organize Oluyoruz vol. 2 albümüne "Yaprak Düşerse" şarkısı ile katkıda bulunmuştur.