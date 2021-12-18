Arka Sokaklar'da bir devir kapanıyor iddiası!

Arka Sokaklar dizisinde "Rıza Baba" karakterini canlandıran Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı konuşuluyor. Dizinin 608. bölümünde Rıza Baba'nın emekliliğini istemesi Ergin'in ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'da ayrılık iddiası kamuoyuna yansıdı. Dizinin 608. bölümünde 'Rıza Baba'nın, kendisini dinlemeyip 'Mesut'un peşinden giden ekibi hakkında bir karar alarak dağıtması ve emekliliğini istemesi, Zafer Ergin'in diziden ayrılacağın iddialarına neden oldu.

"Her şeyin bir sonu var, bu ekibin de"

Arka Sokaklar dizisinin son bölüm fragmanında Rıza Baba karakteri "Öncelikle ben emekli olmaya karar verdim. Gerekli işlemleri de başlattım orda. Ama esas haber bu değil. Kaç yıldır emek verdiğimiz bu ekip görevini tamamlamıştır çocuklar" diyor. Hüsnü karakteri ise, "Neden baba, sana bir yanlışımızı mı gördün?" yanıtını veriyor. Rıza Baba, ‘Evet, gördüm. Her şeyin bir sonu var hayatta bu ekibin de sonu buraya kadarmış" diyerek yanıtlıyor.

Fakat Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.