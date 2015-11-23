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Dünya
Deutsche Welle

Arjantin'de zafer muhalefetin

Arjantin devlet başkanlığı seçimini muhalefetin adayı Mauricio Macri kazandı.

23 Kasım 2015 10:46


Arjantin'in muhafazakar başkan adayı Mauricio Macri'nin ikinci tur oylamayı kazanmasıyla Peronist hükümetler dönemi kapanmış oydu. 56 yaşındaki Buenos Aires belediye başkanı oyların yüzde 96'sının tasnifinin tamamlandığı sonuçlara göre; oyların yüzde 51,8'ini aldı. Peronist hükümetin adayı Daniel Scioli'nin oy oranı yüzde 48,2 oldu. Arjantin devlet başkanlığı ilk kez ikinci tur oylamada belli oldu.

Macri seçim kampanyası sırasında yatırımların arttırılıp durgunluğun eşiğindeki Arjantin ekonomisini canlandırmayı vaat etmişti. Muhalefet adayının başkanlık seçimini kazanması Arjantinlilerin ekonomik durumdan ve suçların artmasından kaygı duymasına bağlanıyor. Muhafazakar kanat ise Fernandez'in himayecilik politikasını destekliyor. Oylamayı kaybeden Scioli rakibinin 2002 yılında Arjantin'in ekonomik krize sürüklenmesine ve milyonlarca Arjantinli'nin fakir düşmesine yol açan politikaları benimsediğini iddia etmişti.

Arjantin'deki iktidar değişikliğinin, sol hükümetlerin bulunduğu Brezilya ve Venezuela'da tekrarlanabileceği belirtiliyor. Hammadde fiyatlarının düşmesinden olumsuz etkilenen her iki ülkede de hükümet kötü ekonomik yönetim nedeniyle eleştiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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